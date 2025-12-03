MasterChef Türkiye 2025’te final heyecanı giderek artarken, yarışmacılar son ceketler için tüm güçleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Son 6 yarışmacının ter döktüğü gecede ilk etapta yarışmacılardan pancar ve keçi peyniriyle yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi.

45 dakikalık sürenin sonunda şeflerin verdiği puanlarda Özkan, 26,5 puan alarak ilk etapta gecenin en başarılı ismi oldu ve bu turda sezonun ikinci kaşığını alarak şeflerden büyük övgü topladı.

İkinci Etap: Hazer Amani’nin "İki Farklı Ördek" Tabağı

MasterChef’in eski jüri üyesi Hazer Amani, gecenin konuk şefi oldu ve yarışmacılardan özel tabağı olan “iki farklı ördek” yemeğini hazırlamalarını istedi. Bu etap için yarışmacılara 1 saat süre tanındı.

Sürenin sonunda şefler tabakları tek tek değerlendirerek kritik puanlamayı yaptı.

Final Puanları

İki etap sonunda yarışmacıların aldığı toplam puanlar şu şekilde oluştu:

Mert: 43,5

Gizem: 44

Sümeyye: 44

Barış: 45

Hakan: 53,5

Özkan: 58,5

Bu sonuçla MasterChef Türkiye 2025’in 3. ceketini kazanan isim Özkan oldu.

MasterChef’te Finale Doğru

İlk ceketi Çağatay, ikinci ceketi Sezer, üçüncü ceketi ise Özkan alarak yukarı çıkan yarışmacılar netleşmiş oldu. Büyük finale sayılı günler kala rekabet iyice kızışırken, geriye kalan yarışmacılar bir sonraki ceketi kazanmak için kıyasıya mücadele etmeye devam edecek.