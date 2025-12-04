İlk etapta yarışmacılara "Zencefil ve Bal" ana ürünleri verildi. Yarışmacılar bu iki malzemeyi en uyumlu şekilde kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı.

İlk etapta yapılan değerlendirme sonucu Hakan 22 puan, Barış 20 puan, Mert 10,5 puan, Sümeyye 17 puan, Gizem 18,5 puan aldı. Bu sonuçla ilk etabın birincisi Hakan oldu.





İkinci etapta yarışmacılar gecenin konuk şefi, Türk mutfağının araştırmacı ve ödüllü ismi Şef Ömür Akkor'un zorlu ve teknik tabağı 'kıymalı patatesli mantı badem helvalı baklava' yemeğini en iyi şekilde yapabilmek için ter döktü.

İkinci oyun sonunda şeflerin verdikleri toplam puan sonucu şöyle oldu; Mert 27,5 puan, Sümeyye 44 puan, Barış 43 puan, Gizem 46 puan, Hakan 48 puan aldı.





İki oyun sonunda yapılan puanlama neticesinde zirveye oturan Hakan, son ceketi giymeye hak kazandı.

Böylece ilk dört ceketin sahibi: Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.