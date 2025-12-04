Kahramanmaraş'ta Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında hazırlanan aralık ayı programı, tiyatrodan söyleşilere, okur-yazar buluşmalarından çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarla buluşturulacak.

UNESCO Toplantısı ile Sezon Açılıyor

Aralık Kültür Sanat Sezonu, 6 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek UNESCO Yaratıcı Şehirler Bilgilendirme Toplantısı ile başlayacak. Saat 12.00’da yapılacak programda Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar, Kahramanmaraş’ın UNESCO yolculuğuna dair önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Yazarlar Okurlarla Buluşuyor

Ay boyunca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Araştırma Kütüphanesi, edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. 6 Aralık Cumartesi günü Aykut Ertuğrul ve Mehmet Cemil, 20 Aralık Cumartesi günü ise Yusuf Genç ve Mustafa Armağan okurlarıyla bir araya gelecek.

27 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da ise “İstiklal Şairimiz: Mehmet Akif” konulu söyleşide İsmail Kara, okurlarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca kültür sanat etkinliklerini ilçelere de taşıyarak Çağlayancerit’ten Andırın’a, Göksun’dan Elbistan ve Türkoğlu’na kadar pek çok noktada yazar buluşmaları düzenleyecek.

Minikler İçin Renkli Tiyatro Gösterileri ve Masal Dinletisi

Çocuklara yönelik etkinlikler aralık ayının en hareketli bölümlerinden birini oluşturuyor. Her pazar günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek tiyatro gösterilerinde “Küçük Cesaretler”, “Masallara İnan”, “Uykusuz Kral” ve “Gizemli Yolculuk” minik izleyicilerle buluşacak.

Buna ek olarak Sevde Gözükara, 14 ve 28 Aralık tarihlerinde NFK Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde masal dinletileri gerçekleştirecek.

“Ölü Ozanlar Derneği” Sahne Alıyor

Yetişkinlere yönelik programa damga vuracak etkinliklerden biri, 12 Aralık Cuma akşamı sahnelenecek olan “Ölü Ozanlar Derneği” tiyatro oyunu olacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak gösteri, sanatseverlere duygu yüklü bir gece yaşatacak.

Kültür Konuşmaları ve Şeb-i Arus Programı

13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Kültür Konuşmaları programında Aysun Ezgi Yılmaz, Kadirhan Özdemir ve Abdulkadir Önkol edebiyatseverlerle buluşacak.

Aynı gün saat 19.30’da düzenlenecek Şeb-i Arus programı ise Mevlana’nın vuslat yıl dönümüne özel manevi bir atmosfer oluşturacak.

Kültür Sanat Dostları Tüm Etkinliklere Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı boyunca devam edecek kültür sanat programlarına tüm vatandaşları davet ederek, etkinlik takviminin detaylarına https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/12/04/aralik-kultur-sanat-sezonu-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.