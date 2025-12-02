Dizide tansiyon giderek yükselirken Alya, Boran’ın ısrarlarına karşı net bir tavır alarak onu reddeder. Bu durum Boran’ın bastırdığı öfkeyi tetikler ve Cihan’a karşı uzun süredir sakladığı düşmanlık artık geri dönülemez bir noktaya taşınır.

Alya ve Cihan’dan geleceği değiştirecek karar

Alya’yı korumak isteyen Cihan, ağır fakat gerekli bir adım atmak zorunda kalır. İki taraf da bir gün yeniden kavuşabilme ihtimaline tutunarak karşılıklı boşanma konusunda anlaşır. Bu karar, ilişkilerde kırılma yaratırken Boran’ın yıllardır geri almak istediği ailesine ulaşma ihtimalini de güçlendirir.

Boran’ın yeni hamlesi gerginliği artırıyor

Boşanma kararının ardından Boran derhâl harekete geçer ve ilk adım olarak oğlunu görmek istediğini açıklar. Ancak Alya ve Cihan’ın tüm uyarılarına rağmen Boran’ın kontrolsüz adımları sonuç vermez. Üstelik istediği etkiyi yaratmak için düşündüğünden çok daha fazla mücadele etmesi gerektiğini anlar.

Cihan her cephede savaş verirken, Zerrin’den hayatını değiştirecek itiraf

Boran’ın açtığı savaş tüm dengeleri sarsarken Cihan, hem aileyi hem Alya’yı korumak için ayakta durmaya çalışır. Tam bu sırada Zerrin, hayatını tamamen değiştirecek büyük bir sırrı Cihan’a açıklayarak tüm süreci yeni bir boyuta taşır.

Boşanma davası kaderi yeniden yazacak

Her karakter kendi cephesinde fırtınayla boğuşurken yaklaşan boşanma davası, hikâyenin akışını değiştirecek büyük gerçekleri ortaya çıkaracak.

Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Öte yandan dizinin 41. bölüm fragmanı da yayınlandı! Alya, Cihan ve Boran arasında fırtına büyüyor; boşanma kararı tüm dengeleri değiştirirken gerilim zirveye çıkıyor.

İşte 41. bölüm fragmanı: