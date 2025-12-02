Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan projelerini sürdürüyor.

Sanatın birleştirici gücüyle farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Açık Sahne Sanat Akademisi iş birliğinde hayata geçirilen ve üyelerinin tamamı özel gereksinimli vatandaşlardan oluşan “Bir Başka Orkestra”, 3 Aralık Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak.

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül’ün şefliğinde gerçekleşecek konser, saat 19.00’da başlayacak.

Orkestra, gecede seslendireceği seçkin eserlerle sanatın evrensel dilini bir kez daha ortaya koyacak ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada tüm müzikseverlerin bu özel geceye davetli olduğu belirtildi.