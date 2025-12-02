D11 Su Deposu’nda yürütülen iletim hattı çalışmaları nedeniyle Kahramanmaraş’ın birçok mahallesinde planlı su kesintisi uygulanacak. KASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesinti, 20.00 – 01.00 saatleri arasında etkili olacak.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler

Çalışmalar sırasında aşağıdaki 19 mahallede geçici su kesintisi yaşanacak:

Kayabaşı

Pınarbaşı

Fevzipaşa

Gazipaşa

Yörükselim

Serintepe

Dulkadiroğlu

Karamanlı

Akçakoyunlu

Şehit Evliya

Divanlı

Doğukent

Senem Ayşe

Sütçü İmam

Sakarya

Duraklı

Şeyh Şamil

Aslanbey

Su Ne Zaman Gelir?

KASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun hattın dolumuna bağlı olarak kademeli şekilde verileceğini bildirdi. Vatandaşların olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları istendi.