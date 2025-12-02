D11 Su Deposu’nda yürütülen iletim hattı çalışmaları nedeniyle Kahramanmaraş’ın birçok mahallesinde planlı su kesintisi uygulanacak. KASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesinti, 20.00 – 01.00 saatleri arasında etkili olacak.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler
Çalışmalar sırasında aşağıdaki 19 mahallede geçici su kesintisi yaşanacak:
-
Kayabaşı
-
Pınarbaşı
-
Fevzipaşa
-
Gazipaşa
-
Yörükselim
-
Serintepe
-
Mağralı
-
Dulkadiroğlu
-
Karamanlı
-
Akçakoyunlu
-
Şehit Evliya
-
Divanlı
-
Doğukent
-
Senem Ayşe
-
Sütçü İmam
-
Sakarya
-
Duraklı
-
Şeyh Şamil
-
Aslanbey
Su Ne Zaman Gelir?
KASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun hattın dolumuna bağlı olarak kademeli şekilde verileceğini bildirdi. Vatandaşların olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları istendi.