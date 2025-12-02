Coğrafi Çitleme Sistemi Yönetmeliğe Girdi

Yönetmeliğe eklenen “coğrafi çitleme” uygulamasıyla, belirlenen bölgelerde scooter kullanımına sınırlamalar getirilecek. Bu sistemle belirli alanlara giriş, hız limiti veya durma gibi eylemler, yazılım üzerinden kontrol edilecek.

Konum Bilgisi Anlık Bildirilecek

Yeni düzenleme ile scooterların konum bildirim sıklıkları yeniden belirlendi:

Sürüş sırasında her 3 dakikada bir ,

Sürüş sonlandığında en geç 10 dakika içinde ,

Sürüş dışındaki tüm hareketlerde ise anlık konum paylaşımı sağlanacak.

İzin Süresi 2 Yıla Düştü

E-scooter işletmecilerine verilen izin süresi 2 yıl olarak yenilendi. Belirlenen süre sonunda işletmeler yeniden başvuruda bulunmak zorunda olacak.

7/24 Çağrı Merkezi Zorunlu Oldu

İşletmelerin:

7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi,

Ya da aynı işlevi gören bir mobil uygulama bulundurmaları zorunlu hale getirildi.

Yerli Üretim Şartı Geliyor

E-scooter işletmecileri, kullandıkları araçların en az %30’unu yerli üreticilerden temin etmek zorunda olacak. Bu madde 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.