Oxford English Dictionary, “rage bait” kavramını çevrimiçi etkileşimi artırmak için tasarlanan provoke edici, öfke uyandırıcı içerik türü olarak tanımlıyor. Son 12 ayda kullanımının üç kat artması, internet kullanıcılarının giderek daha fazla bu manipülasyon tuzağına çekildiğini gösteriyor.

Oxford, bu kelimenin yalnızca bir internet akımını değil, 2025’in ruh hâlini ve dijital tartışma kültürünü de yansıttığını belirtiyor.

NEDEN BU KELİME SEÇİLDİ?

Yılın kelimesi yarışmasında “rage bait,” finale kalan “aura farming” ve “biohack” terimlerini geride bırakarak zirveye oturdu.

Aura farming kişinin davranış, görünüm ve dijital paylaşımlar üzerinden “karizmatik/çekici imaj” inşa etme çabası olarak nitelendirilirken; Biohack spor, diyet, ilaç veya teknolojik destekle zihinsel ve fiziksel performansı artırma yöntemi olarak kayıtlara geçti.

Halk oylaması ve uzman değerlendirmeleri sonucunda seçilen ifade, sosyal medya platformlarının artık merak yerine duygusal tetikleme üzerinden büyüdüğüne işaret ediyor.

Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, “İnternet artık sadece dikkat çekmiyor; duygularımızı hedef alıyor,” diyerek bu trendin teknoloji çağında insan davranışını yeniden tanımladığını vurguladı.

ÖNCEKİ YILLARIN KELİMELERİ NEYDİ?

Geçen yıl seçilen “brain rot”, sosyal medyanın bilinç tüketen içerik döngüsünü anlatıyordu. Oxford uzmanlarına göre brain rot ve rage bait, aynı çevrimiçi manipülasyon zincirinin iki halkası: Kullanıcıyı kızdır, etkileşimi artır, zihinsel yorgunluğu büyüt.

Geçmiş yıllarda selfie, goblin mode ve rizz gibi popüler terimler yılın kelimesi seçilmişti.

DİĞER SÖZLÜKLERİN 2025 SEÇİMLERİ

Bu yıl başka sözlükler de dikkat çeken kavramları gündeme taşıdı: