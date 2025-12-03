Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan ilana başvurular 20 Kasım – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu önemli alım ile farklı eğitim düzeylerinden adaylara istihdam imkânı sunuluyor. OGM bünyesinde lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için çok sayıda kadro açıldı.
🎓 Lisans Mezunları İçin Kadrolar
-
20 Mühendis
-
30 Büro Personeli
-
4 Avukat
-
2 Biyolog
-
1 Diyetisyen
🎓 Ön Lisans Mezunları İçin Kadrolar
-
1 Laborant
-
2 Tekniker
🎓 Ortaöğretim Mezunları İçin Kadrolar
-
1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
-
296 Şoför–Operatör
-
2 Garson
-
2 Bulaşıkçı
-
135 Temizlik Personeli
📌 OGM Personel Alımı Genel Şartları
Başvuru yapacak adaylarda aranan temel kriterler ise şöyle:
-
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-
18 yaşını doldurmuş olmak
-
İlgili kadroya uygun mezuniyet şartını taşımak
-
KPSS (B) grubu puanına sahip olmak
-
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
-
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
-
Erkek adaylar için askerlik ilişiği bulunmamak