Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan ilana başvurular 20 Kasım – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu önemli alım ile farklı eğitim düzeylerinden adaylara istihdam imkânı sunuluyor. OGM bünyesinde lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için çok sayıda kadro açıldı.

🎓 Lisans Mezunları İçin Kadrolar

  • 20 Mühendis

  • 30 Büro Personeli

  • 4 Avukat

  • 2 Biyolog

  • 1 Diyetisyen

🎓 Ön Lisans Mezunları İçin Kadrolar

  • 1 Laborant

  • 2 Tekniker

🎓 Ortaöğretim Mezunları İçin Kadrolar

📌 OGM Personel Alımı Genel Şartları

Başvuru yapacak adaylarda aranan temel kriterler ise şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • 18 yaşını doldurmuş olmak

  • İlgili kadroya uygun mezuniyet şartını taşımak

  • KPSS (B) grubu puanına sahip olmak

  • Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

  • Erkek adaylar için askerlik ilişiği bulunmamak

OGM Personel Alımı İçin Başvuru Ekranı

🔗OGM Personel İstihdamı e-Devlet Başvuru

🔗OGM Personel İstihdamı Kariyer Kapısı Başvuru