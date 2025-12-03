Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan ilana başvurular 20 Kasım – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu önemli alım ile farklı eğitim düzeylerinden adaylara istihdam imkânı sunuluyor. OGM bünyesinde lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için çok sayıda kadro açıldı.

🎓 Lisans Mezunları İçin Kadrolar

20 Mühendis

30 Büro Personeli

4 Avukat

2 Biyolog

1 Diyetisyen

🎓 Ön Lisans Mezunları İçin Kadrolar

1 Laborant

2 Tekniker

🎓 Ortaöğretim Mezunları İçin Kadrolar

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

296 Şoför–Operatör

2 Garson

2 Bulaşıkçı

135 Temizlik Personeli

📌 OGM Personel Alımı Genel Şartları

Başvuru yapacak adaylarda aranan temel kriterler ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İlgili kadroya uygun mezuniyet şartını taşımak

KPSS (B) grubu puanına sahip olmak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

Erkek adaylar için askerlik ilişiği bulunmamak

