Bölümün en çarpıcı gelişmesi, Esme Furtuna'dan geldi. Uzun süredir içinde bulunduğu zorluğa dayanamayan Esme, herkesi şoke eden bir kararla Şerif Furtuna'dan boşanacağını açıkladı ve Furtuna Konağı'nı terk etti!

Esme'nin bu radikal adımı, iki düşman aile arasındaki sancağın yeniden çekilmesine ve beklenen büyük savaşın fitilinin ateşlenmesine neden oldu.

Şerif, Esme'ye geri dönmesi için iki gün süre tanıyarak aksi takdirde kan akacağını söyledi. Ancak Esme, bu tehdide boyun eğmemeye kararlı.



Öte yandan, dizinin ana eksenini oluşturan Adil Koçari ve Eleni arasındaki karmaşık ilişkide büyük bir sır perdesi aralandı. Eleni, Esme ve Adil'in bebeklerinin olduğunu öğrenince büyük bir vicdan muhasebesi yaşadı. Esme'ye bu yükü tek başına taşıyamayacağını söyleyerek Adil'le paylaşması için baskı yaptı.

Adil, içi parçalansa da Eleni'nin gitme kararına saygı duydu. Ancak Furtunalar'dan hesap sormak için zaman istedi. Sadece bir gün süre veren Eleni, ardında büyük bir fırtına bırakarak gitmeye hazırlanıyor.



Eleni'nin gidişi öncesinde Adil, Furtuna ailesine karşı harekete geçti ve kan donduran bir intikam planını devreye soktu.

Adil, Şerif'in Eleni'yi öldürmeye çalıştığını kanıtladı ve Şirin Furtuna'dan ağır bir bedel talep etti:

Bu olaylar zinciri, Taşacak Bu Deniz'in 9. Bölümüne dair beklentiyi katladı. Esme'nin boşanma kararı nelere yol açacak? Eleni'nin gidişiyle sular gerçekten durulacak mı? Adil'in intikamı Koçari ve Furtuna ailelerini geri dönülmez bir yola mı sokacak?