Magazin dünyasının son günlerde en çok konuştuğu Asena Keskinci – Evrim Akın gerilimi yeni açıklamalarla büyüyor.

Çocuk oyuncu olarak yer aldığı ‘Bez Bebek’ dizisindeki set yıllarına dair çarpıcı iddialar ortaya atan Asena Keskinci; dönemin başrol oyuncusu Evrim Akın’ın kendisine mobbing yaptığını, hatta ailesinin boşanma sürecini kullanarak baskı kurduğunu öne sürmüştü. Makyöz Arzu Yurter, oyuncu Zeynep Gülmez ve yönetmen Şahin Yiğit de Keskinci’ye destek açıklamaları yapmıştı.

Gündemin merkezine oturan iddiaların ardından Evrim Akın sessizliğini bozdu ve bir basın toplantısı düzenledi. Akın, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beni bilen bilir; kadın çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu... Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu bir itibar suikastı. Görüyorum ki ardı arkası kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanıyor. Konuşmuyorum. Çünkü 10 gündür hazmetmeye çalışıyorum. Ben nerede, kime ne yaptım, iyilikten başka... Ben kimsenin eşinden telefon falan istemedim. Bunların ispatları zaten sosyal medya yazışmalarında var. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. Hele bunu bir çocuğu hiç yapmam, bir başkasına da yaptırmam. Onların zaten kendi özel odaları vardı anneleriyle oturduğu. Sette sigara içmek de yasaktır. Eğer Asena'ya kötülük yapmak istesem, menajerimden destek olmasını neden isteyeyim. Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı? "

Akın, Asena’nın babası Güray Keskinci ile olan ilişkisine yönelik iddialara da yanıt vererek, ilişkinin yıllar sonra başladığını ve “kimsenin yuvasını bozmadığını” söyledi.

Akın, "2008'de boşanmış. 2011'de kendisi bana X üzerinden mesaj atmış. İlk defa numarasını 2012'de veriyor. 2020 - 2021 yıllarında kendisi duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ben şoka girdim. 6 ay sonra buluştuk, anlattı duygularını ve 3 yıldır birlikteyiz. Aradan kaç yıl geçmiş... Kimsenin yuvasını yıkmadım. O dönemlerde benim de bir ilişkim vardı" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Asena Keskinci’nin avukatı Feyza Altun da kısa bir açıklama yaptı. Altun, “Müvekkilimin iddialarının arkasındayız. Gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.” diyerek tartışmanın hukuki boyuta taşındığını vurguladı.

Magazin gündeminde fırtına estiren bu karşılıklı açıklamalar sonrası gözler sürecin hukuki seyrine çevrildi.