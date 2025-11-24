Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Dede Mahallesi’nde doğan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın yaşayan en uzun insanı ünvanını 16 yıldır elinde bulunduran Sultan Kösen, yeni bir projeyle yeniden dünya gündeminde.

27,5 santimetrelik eli ve 36,5 santimetrelik ayağıyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Kösen, şimdiye kadar 136 ülkeye 500’den fazla ziyaret gerçekleştirdi.

“Dev adam” lakabıyla bilinen Kösen, 25 Kasım’da İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidiyor. Uluslararası bir film yapım şirketi, Sultan Kösen’in hayatını konu alan kapsamlı bir belgesel çekecek. Yaklaşık bir hafta sürecek çekimlerde Kösen’in çocukluğundan bugüne uzanan hikâyesi, yaşadığı zorluklar ve dünyada gördüğü yoğun ilgi detaylı şekilde anlatılacak.

Kösen, Londra’da Guinness Dünya Rekorları Ofisi’ni ziyaret ederek boy ölçümünü yenileyecek ve rekorunu yeniden tescil ettirecek. Ardından, kentin simge noktalarında Guinness Rekorlar Kitabı için özel bir imza günü düzenlenecek.