Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden milyonları ilgilendiren kritik düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı. Yapılan yeni düzenlemeye göre, SSK kapsamında Ekim 2008 sonrasında sigorta başlangıcı olan kişiler, emeklilik haklarını elde ettikten sonra çalışmaya devam ederlerse çifte gelir elde edemeyecek.

Mevcut uygulamada, emeklilerin hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten aldıkları maaşta herhangi bir kesinti bulunmuyor. Ancak SGK yasalarında yapılan düzenleme, 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için sistemi tamamen değiştiriyor.

Yeni kurala göre, Ekim 2008’den sonra sigorta başlangıcı olan vatandaşlar emekli olduklarında iş hayatına devam etmek isterlerse bir tercih yapmak zorunda kalacak. Emeklilik dilekçesi verildiği anda çalışmaya devam eden kişilerin maaşı (tarımsal bağımsız çalışanlar hariç) otomatik olarak kesilecek.

Bu değişiklik, mevcut emeklileri kapsamıyor; yalnızca ilerleyen yıllarda emeklilik yaşına ulaşacak yeni nesil çalışanları ilgilendiriyor.

Örnek: 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olan Bir Çalışan

7.200 prim günü bulunan ve 60 yaşında emekli olacak bir erkek çalışan düşünelim. Emekli olduğunda, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışması mümkün olmayacak. Bu kişi ya emekli aylığını alıp işten ayrılacak ya da çalışıp emekli maaşını bırakarak iş hayatına devam edecek.

Yeni düzenleme, gelecekteki emeklilik sisteminin daha sürdürülebilir hale getirilmesi adına kritik bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.