Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerleri birçok kriter çerçevesinde titizlikle inceleniyor.

Bu kapsamda, Demokrasi Meydanı ve Kapalı Çarşı çevresinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ortak bir denetim yürüttü. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hizmet veren işletmelerde kapsamlı kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, fiyat listelerinin standartlara uygunluğu gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirilirken, raflardaki ürünler de tek tek incelendi. Özellikle raf ömrü dolmuş veya son kullanma tarihi yaklaşmış gıda ürünleri üzerinde hassasiyetle duruldu.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek için şehrin muhtelif noktalarında denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ortamlarda hizmet alması en temel önceliğimiz” ifadelerine yer verildi.