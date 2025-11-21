Sakıncalı dizisinin konusu nedir?

Sakıncalı, çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyen çarpıcı mücadelesini konu alıyor.

Dizide; kayıp, vicdan, öfke ve yüzleşme temaları iç içe geçerken, güçlü bir kadının yeniden ayağa kalkma serüveni ekranlara taşınıyor.

Sakıncalı dizisi uyarlama mı?

Dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün, senaryosunda ise Ayça Üzüm bulunuyor. Gold Film imzalı yapım, özgün bir proje olarak dikkat çekiyor ve Now TV’nin yeni sezondaki iddialı dizileri arasında yer alıyor.

Sakıncalı 1. Bölüm Özeti

Sakıncalı'nın ilk bölümünde Türkiye’nin en tanınmış ailelerinden olan Gökmen Ailesi, şirketlerinin 15. yıl kutlamasında büyük bir şokla sarsılıyor.

Nazım ve Süreyya Gökmen mutlu bir aile yaşarken, Nazım’ın karanlık ortakları Faysal ve Çetin, kutlama gecesini bir felakete dönüştürüyor.

Bu sırada Süreyya’nın oğlu Can, Nazım’ın kirli işlerinde kullanılan kurye Didem ile ilişki yaşamaktadır. Gecenin sonunda ortaya çıkan büyük sır, tüm karakterlerin hayatını kökten değiştirir ve dizinin kırılma anı yaşanır.

Sakıncalı dizisi oyuncu kadrosu

Dizide güçlü ve geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor:

Özge Özpirinçci (Süreyya)

Salih Bademci

Cem Bender

Nihal Yalçın

Olgun Toker

Berk Bakioğlu

Asiye Dinçsoy

Beyti Engin

Lidya Atlık

Seray Özkan

Umay Anadolu

Özgür Cem Tuğluk

Miray Akay

Aslı Omağ

Ali Mavi Yücel

Gurur Çiçekoğlu

Sakıncalı nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılırken, özellikle aile malikânesi ve şirket sahnelerinde büyük ölçekli plato ortamları kullanılıyor.