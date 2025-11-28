Adana'da bir kişiyi tabancayla öldüren sanığa verilen 19 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde ruhsatsız 3 tabanca bulunan iki kardeş tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu belirledikleri Gülbahçesi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada ruhsatsız biri otomatik 3 tabanca ile 81 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.
Bunun üzerine ikametteki Serkan ve kardeşi Mehmet Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
