Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 10. bölümde, Serhat'ın hayatını derinden etkileyecek bir gelişme yaşanıyor. Yıldız'ın Serhat'ın hapse girmemesi için kendini feda ederek göze aldığı fedakârlığı anlatan mektubu okuyan Serhat, büyük bir şok ve vicdan azabı yaşıyor.



Bu duruma razı olmayan Serhat, hem Yıldız'ı hem de Dalyan'ı bulmak için hemen harekete geçiyor.

Diğer yandan, yaşananlar Kordağlılar için bir namus meselesi haline geliyor. Bu durum, konakta ve iki aile arasında geri dönüşü olmayan bir süreci başlatıyor.

Melek ise iyi niyetle attığı bir adımla istemeden de olsa başını yeni dertlere sokacak.

Halef: Köklerin Çağrısı 11. Bölüm

Yayınlanan fragmanlar, Serhat'ın Melek ile kurmayı hayal ettiği huzurlu ve umut dolu geleceğe olan inancının daha da güçlendiğini gösteriyor. Ancak bu inanca giden yolun hiç de kolay olmayacağı anlaşılıyor.

Bölümde, Halef'in kaderini değiştirecek büyük yüzleşmeler, geçmişin gölgelerinden gelen sırlar ve ilişkileri derinden etkileyecek olaylar izleyiciyi bekliyor. Serhat, Yıldız'ın değerini anlayacak ve Aşır'la birlikte onu bulmak için büyük bir çaba gösterecek.