Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 10. bölümde, Serhat'ın hayatını derinden etkileyecek bir gelişme yaşanıyor. Yıldız'ın Serhat'ın hapse girmemesi için kendini feda ederek göze aldığı fedakârlığı anlatan mektubu okuyan Serhat, büyük bir şok ve vicdan azabı yaşıyor.

Halef Koklerin Cagrisi 7670 Galeri Resim C8271232 D71C 4220 B519 72E78Dc2Ea26
Bu duruma razı olmayan Serhat, hem Yıldız'ı hem de Dalyan'ı bulmak için hemen harekete geçiyor.

Halef Koklerin Cagrisi 7670 Galeri Resim 6Ffabc20 2De0 4Bdf A0B1 A0561D9Bf680

Diğer yandan, yaşananlar Kordağlılar için bir namus meselesi haline geliyor. Bu durum, konakta ve iki aile arasında geri dönüşü olmayan bir süreci başlatıyor.

Halef Koklerin Cagrisi 7670 Galeri Resim 863E2C8C A0A0 4F41 867E Dc07293F7Fc2

Melek ise iyi niyetle attığı bir adımla istemeden de olsa başını yeni dertlere sokacak.

Halef Koklerin Cagrisi 7670 Galeri Resim 1628676F D8Db 4A70 B0C2 C72Fa9C953A4

Halef: Köklerin Çağrısı 11. Bölüm

Yayınlanan fragmanlar, Serhat'ın Melek ile kurmayı hayal ettiği huzurlu ve umut dolu geleceğe olan inancının daha da güçlendiğini gösteriyor. Ancak bu inanca giden yolun hiç de kolay olmayacağı anlaşılıyor.

Bölümde, Halef'in kaderini değiştirecek büyük yüzleşmeler, geçmişin gölgelerinden gelen sırlar ve ilişkileri derinden etkileyecek olaylar izleyiciyi bekliyor. Serhat, Yıldız'ın değerini anlayacak ve Aşır'la birlikte onu bulmak için büyük bir çaba gösterecek.


HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM FRAGMANI