2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için süreç resmen başlıyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

İlk toplantıda yol haritası netleşecek

İlk görüşmede;

İşçi tarafı TÜRK-İŞ ,

İşveren tarafı TİSK ,

Hükümet tarafını ise bakanlık temsil edecek.

Bu toplantıda komisyonun çalışma takvimi belirlenirken, devam eden toplantılarda ekonomik göstergeler, beklenti raporları, enflasyon verileri ve ücretin piyasaya etkisi ele alınacak.

Asgari ücret kararı 31 Aralık'a kadar açıklanacak

Komisyonun aralık ayı boyunca 4 toplantı yapması ve kararını 31 Aralık’a kadar açıklaması bekleniyor. Belirlenecek yeni rakam 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

Mevcut asgari ücret

Şu anda bir işçi için asgari ücret:

Net: 22.104,67 TL

İşverene toplam maliyet ise 30.556,46 TL.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, yasa gereği 15 kişiden oluşan komisyonda belirleniyor:

5 hükümet temsilcisi

5 işçi temsilcisi

5 işveren temsilcisi

Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılıyor.