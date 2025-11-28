Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'yu resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Leo'nun yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Ardından ziyaretlere başlayan Papa 14. Leo ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir oldu. Papa, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Papa 14. Leo daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak özel deftere şunları yazdı:

"Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum."

Papa 14. Leo, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Tüm insanları barış için birlik olmaya ve bunun yollarını aramaya çağıran Papa, “Farklılıklarımıza, farklı dinlerden, farklı inançlardan olmamıza rağmen biz hepimiz kardeşiz ve umuyorum ki barışı ve dünyanın birlik olmasını teşvik etme sürecinin bir parçası olabiliriz.” diye konuştu.