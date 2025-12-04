Google’ın her yıl açıkladığı Year in Search raporunun 2025 sonuçları yayımlandı. Türkiye’de yapılan aramalara bakıldığında, teknolojinin ve gündem olaylarının listeye damga vurduğu görüldü. Bu yılın en çok aranan başlığı Google’ın yapay zekâ modeli “Gemini” oldu.

Listenin devamında İstanbul Depremi ve yılın çok konuşulan yerli yapımı Eşref Rüya yer aldı.

2025’te Türkiye’nin en çok aradıkları: Teknoloji + Gündem

“Aramalar” kategorisinin ilk 10’u şöyle sıralandı:

Gemini İstanbul Depremi Eşref Rüya Türkiye İspanya Squid Game Ferdi Tayfur Fenerbahçe Benfica Avrupa Ligi Türkiye Macaristan Fenerbahçe Feyenoord

Ayrıca hem genel aramalarda hem de “Kaybettiklerimiz” listesinde üst sıralarda yer alan Ferdi Tayfur, yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

En Çok Aranan İsimler

Osimhen Fatih Ürek Sadettin Saran Leroy Sane Talisca Ederson Alperen Şengün Sevil Akdağ Lemina Diego Carlos

Kaybettiklerimiz

Ferdi Tayfur Volkan Konak Nihal Candan Sırrı Süreyya Önder Şinasi Yurtsever Güllü Ferdi Zeyrek Edip Akbayram Ece Gürel Diogo Jota

Filmlerde Minecraft zirvede

Minecraft Kadıköy Boğası Uykucu F1 Aydede Karantina Sihirli Annem Şampiyonlar Anka Kuşu'nun Dönüşü Dengeler

Dizilerde Eşref Rüya Fırtınası

Eşref Rüya Squid Game Gassal Uzak Şehir Kral Kaybederse Bahar Wednesday Leyla Prens Deha

Ne Zaman Kategorisi

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman Gassal 2. Sezon Ne Zaman Voleybol Final Maçı Ne Zaman Basketbol Final Maçı Ne Zaman Toki Başvuruları Ne Zaman Aşure Günü Ne Zaman Fenerbahçe Seçim Ne Zaman Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Eşref Rüya Ne Zaman

Tariflerde Sosyal Medya Etkisi

2025 yılının lezzet trendleri:

Spoonful Tarifi 100 kişilik mercimek çorbası tarifi Lokanta usulü beyti tarifi Mevlana Çorbası Tarifi Soğan Dolması Tarifi Dubai Çikolatası Tarifi Squid Game Şekeri Tarifi Tulumba Tatlısı Tarifi Ev Baklava Tarifi Dalgona Şekeri Tarifi

Yeni eklenen “Nasıl yenir?” kategorisi ise egzotik merakların arttığını gösteriyor:

Kiwano Nasıl Yenir Demirhindi Nasıl Yenir Kinoa Nasıl Yenir Mango Meyvesi Nasıl Yenir Yaban Mersini Nasıl Yenir Adem Elması Nasıl Yenir Tatlı Patates Nasıl Yenir Arı Poleni Nasıl Yenir Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir Longan Meyvesi Nasıl Yenir

Moda ve Seyahat Aramalarında İlginç Trendler

“Ne giyilir?” kategorisinde:

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir Mayonun Üstüne Ne Giyilir Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir Saray Düğününde Ne Giyilir Sonbaharda Ne Giyilir Kır Düğününde Ne Giyilir Pilatese Giderken Ne Giyilir Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir Tiyatroya Giderken Ne Giyilir Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

en çok aratılanlar arasında.

“Nesi Meşhur” Listesinde Bolu, Ağrı ve Merzifon İlk 3’te Yer Aldı

Bolu'nun Nesi Meşhur Ağrı'nın Nesi Meşhur Merzifon'un Nesi Meşhur Mardin'in Nesi Meşhur Gaziantep'in Nesi Meşhur Antalya'nın Nesi Meşhur Bilecik'in Nesi Meşhur Çanakkale'nin Nesi Meşhur Edirne'nin Nesi Meşhur İstanbul'un Nesi Meşhur

Listeler Nasıl Oluşturuluyor?

Google Arama sonuçlarına göre ortaya çıkan Yılın Arama Trendleri, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplayarak dünya genelindeki ve Türkiye’deki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.