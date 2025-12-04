Papa 14. Leo Türkiye'de| Anıtkabir Özel Defteri'ne ne yazdı?
Google’ın her yıl açıkladığı Year in Search raporunun 2025 sonuçları yayımlandı. Türkiye’de yapılan aramalara bakıldığında, teknolojinin ve gündem olaylarının listeye damga vurduğu görüldü. Bu yılın en çok aranan başlığı Google’ın yapay zekâ modeli “Gemini” oldu.

Listenin devamında İstanbul Depremi ve yılın çok konuşulan yerli yapımı Eşref Rüya yer aldı.

2025’te Türkiye’nin en çok aradıkları: Teknoloji + Gündem

“Aramalar” kategorisinin ilk 10’u şöyle sıralandı:

  1. Gemini

  2. İstanbul Depremi

  3. Eşref Rüya

  4. Türkiye İspanya

  5. Squid Game

  6. Ferdi Tayfur

  7. Fenerbahçe Benfica

  8. Avrupa Ligi

  9. Türkiye Macaristan

  10. Fenerbahçe Feyenoord

Ayrıca hem genel aramalarda hem de “Kaybettiklerimiz” listesinde üst sıralarda yer alan Ferdi Tayfur, yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

En Çok Aranan İsimler

  1. Osimhen
  2. Fatih Ürek
  3. Sadettin Saran
  4. Leroy Sane
  5. Talisca
  6. Ederson
  7. Alperen Şengün
  8. Sevil Akdağ
  9. Lemina
  10. Diego Carlos

Kaybettiklerimiz

  1. Ferdi Tayfur
  2. Volkan Konak
  3. Nihal Candan
  4. Sırrı Süreyya Önder
  5. Şinasi Yurtsever
  6. Güllü
  7. Ferdi Zeyrek
  8. Edip Akbayram
  9. Ece Gürel
  10. Diogo Jota

Filmlerde Minecraft zirvede

  1. Minecraft
  2. Kadıköy Boğası
  3. Uykucu
  4. F1
  5. Aydede
  6. Karantina
  7. Sihirli Annem
  8. Şampiyonlar
  9. Anka Kuşu'nun Dönüşü
  10. Dengeler

Dizilerde Eşref Rüya Fırtınası

  1. Eşref Rüya
  2. Squid Game
  3. Gassal
  4. Uzak Şehir
  5. Kral Kaybederse
  6. Bahar
  7. Wednesday
  8. Leyla
  9. Prens
  10. Deha

Ne Zaman Kategorisi

  1. Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
  2. Gassal 2. Sezon Ne Zaman
  3. Voleybol Final Maçı Ne Zaman
  4. Basketbol Final Maçı Ne Zaman
  5. Toki Başvuruları Ne Zaman
  6. Aşure Günü Ne Zaman
  7. Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
  8. Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
  9. Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
  10. Eşref Rüya Ne Zaman

Tariflerde Sosyal Medya Etkisi

2025 yılının lezzet trendleri:

  1. Spoonful Tarifi
  2. 100 kişilik mercimek çorbası tarifi
  3. Lokanta usulü beyti tarifi
  4. Mevlana Çorbası Tarifi
  5. Soğan Dolması Tarifi
  6. Dubai Çikolatası Tarifi
  7. Squid Game Şekeri Tarifi
  8. Tulumba Tatlısı Tarifi
  9. Ev Baklava Tarifi
  10. Dalgona Şekeri Tarifi

Yeni eklenen “Nasıl yenir?” kategorisi ise egzotik merakların arttığını gösteriyor:

  1. Kiwano Nasıl Yenir
  2. Demirhindi Nasıl Yenir
  3. Kinoa Nasıl Yenir
  4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir
  5. Yaban Mersini Nasıl Yenir
  6. Adem Elması Nasıl Yenir
  7. Tatlı Patates Nasıl Yenir
  8. Arı Poleni Nasıl Yenir
  9. Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
  10. Longan Meyvesi Nasıl Yenir

Moda ve Seyahat Aramalarında İlginç Trendler

“Ne giyilir?” kategorisinde:

  1. Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
  2. Mayonun Üstüne Ne Giyilir
  3. Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
  4. Saray Düğününde Ne Giyilir
  5. Sonbaharda Ne Giyilir
  6. Kır Düğününde Ne Giyilir
  7. Pilatese Giderken Ne Giyilir
  8. Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
  9. Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
  10. Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

“Nesi Meşhur” Listesinde Bolu, Ağrı ve Merzifon İlk 3’te Yer Aldı

  1. Bolu'nun Nesi Meşhur
  2. Ağrı'nın Nesi Meşhur
  3. Merzifon'un Nesi Meşhur
  4. Mardin'in Nesi Meşhur
  5. Gaziantep'in Nesi Meşhur
  6. Antalya'nın Nesi Meşhur
  7. Bilecik'in Nesi Meşhur
  8. Çanakkale'nin Nesi Meşhur
  9. Edirne'nin Nesi Meşhur
  10. İstanbul'un Nesi Meşhur

Listeler Nasıl Oluşturuluyor?

Google Arama sonuçlarına göre ortaya çıkan Yılın Arama Trendleri, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplayarak dünya genelindeki ve Türkiye’deki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.