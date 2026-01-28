Hindistan’da tespit edilen Nipah virüsü vakaları, Asya ülkelerinde sağlık alarmını yükseltti. Yüksek ölüm oranı ve sınırlı temasla dahi bulaşabilmesi nedeniyle yakından takip edilen virüs, özellikle sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

Bu ayın başlarında iki sağlık çalışanının Nipah virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alınmasının ardından, doğrulanmış vakalarla temas ettiği belirlenen yaklaşık 110 kişi karantinaya alındı. Yetkililer, temaslı kişilere yapılan testlerin negatif çıktığını ancak sürecin titizlikle izlendiğini açıkladı.

Uzmanlar Uyarıyor: Ölüm Oranı Çok Yüksek

Hindistan Tabipler Birliği eski başkanı ve Kerala Araştırma Birimi Koordinatörü Dr. Rajeev Jayadevan, yayımladığı video mesajında Nipah virüsünün yarasalardan insanlara bulaşabildiğini ve son derece ölümcül sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

Jayadevan, “Virüs yarasalar arasında zararsız şekilde dolaşıyor. Ancak insanlara geçtiğinde ağır beyin iltihabı veya zatürreye yol açabiliyor. Ölüm oranı yüzde 73 ile yüzde 91 arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Nipah Virüsünün Belirtileri

Uzmanlara göre Nipah virüsü enfeksiyonunda şu belirtiler görülebiliyor:

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı Taliban’dan Dünyayı Sarsan Kararlar: Kız Çocuklarına Eğitim Yasağı Kalıcı Hale Getirildi, Kölelik Ceza Hukukuna Girdi İçeriği Görüntüle

Kas ve vücut ağrıları

Nöbet

Bilinç kaybı

Felç

Koma

Sağlık Çalışanları Risk Altında

Virüsün yakın temas ve vücut sıvıları yoluyla insandan insana bulaşabildiğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle sağlık çalışanları ve hasta bakıcılarının yüksek risk altında olduğunu belirtiyor. İlk vakaların çoğu zaman geç teşhis edilmesi, hastalığın fark edilmeden yayılmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, erken teşhis, hızlı izolasyon, maske ve eldiven gibi standart koruyucu önlemlerin yanı sıra kapsamlı temaslı takibinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Aşı ve Kesin Tedavi Yok

Nipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya etkili bir antiviral tedavi bulunmuyor. Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan Nipah’ın, hayvanlardan insanlara bulaşabilen en tehlikeli virüslerden biri olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, Covid-19 kadar hızlı yayılmasa da kontrol altına alınmadığında çok daha ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.