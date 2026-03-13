Hava Savunma Sistemleri Devreye Girdi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasına yönelik saldırı girişimlerine karşı savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamaya göre hava sahasına giren 35 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Yetkililer ayrıca, dün akşamdan bu yana toplam 54 İHA ve 2 balistik füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Ortadoğu’da Gerilim Tırmanıyor

Bölgede tansiyonun yükselmesine neden olan gelişmelerin ardından Orta Doğu’da güvenlik endişeleri artmış durumda.

ABD ve İsrail, İran ile yürütülen müzakereler devam ederken 28 Şubat tarihinde İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı.

İran’dan Karşılık Geldi

İran ise söz konusu saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerini hedef aldı.

İran’ın saldırılarının hedef aldığı ülkeler arasında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeler de yer aldı.

Can Kaybı Artıyor

İranlı yetkililerin açıklamasına göre ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda 1348 kişinin hayatını kaybettiği, 17 binden fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin küresel güvenlik ve enerji piyasaları üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.