Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları özellikle doğu bölgelerde artarak mevsim normalleri civarında, yer yer ise üzerinde seyredecek.

Cumartesi günü ülkenin batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde ise sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Büyük şehirlerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

İstanbul: 12°C

İzmir: 17°C

Ankara: 15°C

Doğu Bölgelerinde Yağış Bekleniyor

Cumartesi günü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda yağış bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı ve çığ tehlikesi bulunuyor.

Pazar Günü Yağışlar Batıya Yayılacak

Pazar günü itibarıyla yağışlı sistemin batı bölgelerine doğru genişlemesi bekleniyor.

Tahminlere göre:

Marmara’nın güneydoğusu

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu

yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 12-13 derece civarında seyretmesi beklenirken, İç Anadolu’da bulutlu hava etkili olacak.

Çığ, Don ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görülebileceği uyarısı yapıldı.

Akdeniz’in doğu kesimlerinde ise rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sürücüler ve vatandaşların çığ riski, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.