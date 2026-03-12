Güvenlik uzmanları, Patriot sistemlerinin balistik füze ve hava tehditlerine karşı kullanılan savunma sistemleri olduğuna dikkat çekerken, bu adımın bölgesel güvenlik dengeleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bazı uzmanlar ise böyle bir konuşlandırmanın Türkiye ile İran arasında gerilimi artırabilecek bir senaryoya zemin hazırlayabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Öte yandan İranlı yetkililer, Türkiye’ye yönelik herhangi bir füze saldırısının söz konusu olmadığını belirtiyor. İran yönetimi, geçmişte gerçekleştirdiği askeri operasyonları açık şekilde duyurduğunu hatırlatarak Türkiye’ye karşı böyle bir adımın atılmadığını savunuyor.

Bölgede dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD’nin Adana’daki konsolosluğu üzerinden vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarıları oldu. Bazı Amerikalı vatandaşlara bölgeden ayrılmaları yönünde tavsiyede bulunulması, Washington yönetiminin olası güvenlik risklerine karşı önlem aldığı şeklinde yorumlandı.

Uzmanlar, Türkiye ile İran arasında doğrudan bir çatışmanın yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir senaryonun Orta Doğu’daki dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceği ve mevcut gerilimleri artırabileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle diplomatik kanalların açık tutulması ve bölgedeki tüm aktörlerin olası provokasyonlara karşı dikkatli hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.