Türkiye Genelinde Hava Açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre 12 ve 13 Mart tarihlerinde Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olurken, doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Sabah Saatlerinde Don ve Sis Bekleniyor

Uzmanlar özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı.

Ayrıca kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Kuzeyden Esecek

Rüzgarın Türkiye genelinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Bölgelerinde Çığ Tehlikesi

Meteoroloji yetkilileri Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda kar erimesi ve çığ riski bulunduğu belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.