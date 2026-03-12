Ağrı’da yaşayan 79 yaşındaki Halis Uca, evindeki tıkalı banyo giderini açmak için kimyasal lavabo açıcı kullandı. Ancak gidere döktüğü kimyasal maddenin geri sıçraması sonucu sağ bacağına temas eden sıvı, ciddi yanıklara yol açtı.

İlk başta durumu önemsemeyen Uca, ağrılarının artması üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Erzurum’a Sevk Edildi

Ağrı’daki ilk müdahalenin ardından yaşlı usta, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Doktorların yaptığı incelemede Uca’nın sağ bacağında 2. derece derin yanık oluştuğu belirlendi.

“Kimse Lavabo Açıcı Kullanmasın”

Tedavisi devam eden Halis Uca, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Tıkalı gideri açmak için iki lavabo açıcı kullandım. İlk başta önemsemedim ama iki gün sonra banyo yapınca ağrılarım arttı. Hastaneye gittik, sonra Erzurum’a sevk ettiler. 7 gündür buradayız. Kimse lavabo açıcı kullanırken dikkatsiz davranmasın.”

Uca, bu tür kimyasalların deriye temas etmesi halinde ciddi yanıklara neden olabileceğini belirtti.

Doktorlardan Uyarı

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, hastanın kendilerine geç başvurduğunu söyledi. Nohutçu, hastanın bacağında his kaybı oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Lavabo açıcı suyla birlikte bacağına temas etmiş ve derin yanıklar oluşmuş. Tedavisi iyi gidiyor ancak kronik hastalıkları nedeniyle iyileşme süreci biraz zaman alabilir."

Uzmanlar, bu tür kimyasal ürünleri kullanırken koruyucu eldiven, gözlük ve uygun kıyafetlerin mutlaka kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.