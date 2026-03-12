Narkotik Ekipleri Harekete Geçti
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Elde edilen istihbarata göre uyuşturucu hapların, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı değerlendirildi.
Operasyonda 356 Bin Hap Ele Geçirildi
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 356 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında E.Z., M.A.G. ve O.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.