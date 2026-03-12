Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana şalgamının Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan 45’inci ürünü olduğunu belirtti.

“Adana’ya ve Ülkemize Hayırlı Olsun”

Hisarcıklıoğlu açıklamasında, yerel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Adana’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanımız Yücel Bayram’ı, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum.”

Türkiye’nin zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB ve oda-borsa camiası olarak coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası alanda tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni Coğrafi İşaretler Yolda

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nde tescil süreci devam eden çok sayıda ürün bulunduğunu belirterek, 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin AB Tescilli Ürünleri Artıyor

Adana şalgamının tescillenmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınan ürün sayısı 45’e yükseldi.

Türkiye’den daha önce Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Antakya künefesi, Maraş tarhanası, Maraş çöreği, Afyon pastırması, Gaziantep lahmacunu ve Ezine peyniri gibi birçok ürün de AB coğrafi işaret tescili almıştı.

Yeni tescillerle birlikte Türkiye’nin yerel ve geleneksel lezzetleri uluslararası alanda daha güçlü şekilde korunmaya devam ediyor.