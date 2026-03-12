Karadeniz’de Yeni Sondaj Müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak’ta bulunan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye’nin Karadeniz’de enerji arama çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirterek iki yeni sondaj çalışmasının başlayacağını duyurdu.

Yeni Rezervler İçin Keşif Sondajı

Bakan Bayraktar, Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle yeni rezerv arama çalışmalarına başlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı ile birlikte ve nisan ayı içerisinde Karadeniz’de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondajlar gerçekleştireceğiz.”

Sakarya Gaz Sahası’nda Üretim Artacak

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda yürütülen çalışmaların da hızla devam ettiğini belirtti.

Bu yıl içerisinde doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Bayraktar, Karadeniz gazının yaklaşık 8 milyon haneye ulaştırılmasının planlandığını söyledi.

Enerjide Bağımsızlık Hedefi

Türkiye’nin enerji alanındaki en büyük hedefinin dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, milli enerji ve maden politikası doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bayraktar, Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurt dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Somali ve Pakistan’da da yeni çalışmaların planlandığını sözlerine ekledi.