Yüzyılın Konut Projesi’nde Yeni Aşama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen sosyal konut hamlesinin Türkiye’nin dört bir yanında devam ettiğini belirten Kurum, kura çekimlerinin 81 ilde yoğun katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

İstanbul’da 100 Bin Konut İçin Kura Çekilecek

Bakan Kurum, sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun hak sahiplerinin bayramdan sonra belirleneceğini duyurdu.

Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul’da kuraları çekecek ve 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz.”

Kiralık Sosyal Konut Projesi de Geliyor

Bakan Kurum ayrıca İstanbul’a özel olarak planlanan kiralık sosyal konut projesi hakkında da bilgi verdi.

Bu projeyle birlikte şehirdeki kira ve konut fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Kurum, sosyal konut çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.