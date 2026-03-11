Kupada Çeyrek Final Heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçlarının sona ermesinin ardından gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Yapılan kura sonucunda son sekize kalan takımların eşleşmeleri netleşti.
Kupada çeyrek final turunda birbirinden zorlu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.
İşte Çeyrek Final Eşleşmeleri
Çekilen kura sonucunda oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
-
Beşiktaş – Alanyaspor
-
Konyaspor – Fenerbahçe
-
Galatasaray – Gençlerbirliği
-
Samsunspor – Trabzonspor
Yarı Final Yolu da Netleşti
Kura çekimiyle birlikte takımların yarı finalde karşılaşabileceği muhtemel eşleşmeler de belli oldu. Çeyrek finali geçen ekipler, kupa yolunda bir adım daha yaklaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının önümüzdeki haftalarda oynanması beklenirken, mücadelelerin büyük heyecana sahne olması bekleniyor.