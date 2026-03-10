69B0742A20C09947 W1200Xh800

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyük Değişiklik! TFF Yeni Formatı Açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyük Değişiklik! TFF Yeni Formatı Açıkladı
İçeriği Görüntüle

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Arne Slot’un çalıştırdığı İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

69B0745266476729 W1200Xh850

GALİBİYET GOLÜ LEMINA'DAN

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina attı. Lemina, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı.

69B074465Bcfc401 W1200Xh862

RÖVANŞ 18 MART'TA

Galatasaray, karşılaşmanın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.