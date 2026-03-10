UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Arne Slot’un çalıştırdığı İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
GALİBİYET GOLÜ LEMINA'DAN
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina attı. Lemina, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı.
RÖVANŞ 18 MART'TA
Galatasaray, karşılaşmanın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.