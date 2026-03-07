Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, hem sahadaki mücadele hem de tribünlerdeki coşkulu atmosferle unutulmaz anlara sahne oldu. Baştan sona büyük çekişmenin yaşandığı mücadelede temsilcimiz, disiplinli oyunu ve etkili hücumlarıyla rakibine set vermeden üstünlük kurdu.

Tarihi karşılaşmayı tribünlerden takip eden Kahramanmaraşlı sporseverler, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı. Tribünlerde uzun süre kutlamalar yapılırken, sporcular ve teknik ekip elde edilen başarıyı taraftarlarla birlikte kutladı.

Bu sonuçla birlikte Onikişubat Belediyespor, Türk voleybolunun en üst ligi olan Efeler Ligi’ne yükselerek Kahramanmaraş spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Kentte ise tarihi galibiyetin ardından büyük bir gurur ve sevinç yaşandı.

17 Mart tarihinde Ankara’da şampiyonluk kupasını kaldıracak takımımız önümüzdeki sezon efeler Ligi’nde mücadele edecek.