Bayram Öncesi Yoğunluk Başladı

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş hareketliliği de hız kazandı. Şehirde özellikle uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen Sosyete Pazarı, vatandaşların en çok tercih ettiği alışveriş noktalarından biri haline geldi.

Normal şartlarda haftanın Pazartesi ve Cumartesi günleri kurulan pazar, bayram öncesi artan yoğunluk nedeniyle bu kez farklı bir uygulamaya geçti.

Sosyete Pazarı Bir Hafta Aralıksız Açık

Bayram alışverişine olan talebin artması üzerine pazar esnafı, vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi için önemli bir karar aldı.

Buna göre 15 Mart Pazar gününden başlayarak 19 Mart Perşembe gününe kadar Sosyete Pazarı her gün kurulacak ve aralıksız hizmet verecek.

Bu uygulamanın hem vatandaşların alışverişini kolaylaştırması hem de esnafın satışlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

En Çok İlgi Gören Ürünler

Sosyete Pazarı’nda özellikle bayram öncesi şu ürünlerde yoğunluk yaşanması bekleniyor:

Bayramlık kıyafetler

Ayakkabı ve çanta çeşitleri

Çocuk giyim ürünleri

Aksesuar ve tekstil ürünleri

Uygun fiyatlı ürün seçenekleri nedeniyle Kahramanmaraşlı vatandaşların pazara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta Bayram Hazırlıkları Hızlandı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Kahramanmaraş’ta çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik her geçen gün artıyor. Sosyete Pazarı’nın bir hafta boyunca açık olması, bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde pazarda özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.