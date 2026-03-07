İlçede düzenlenen iftar buluşması, Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun şekilde hissedildiği anlamlı bir akşama sahne oldu.

Programa ilçe halkı büyük ilgi gösterirken, iftarın gerçekleştirildiği salon tamamen doldu. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katılım sağladığı buluşmada Pazarcıklılar aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın huzurunu birlikte yaşadı.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak da katıldı. Şehir protokolü, iftar öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti.