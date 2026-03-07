Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte şehrin ticaret merkezlerinden biri olan Uzunçarşı’da faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette heyete Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de eşlik etti.

Ziyaret kapsamında çarşıda tek tek iş yerlerini gezen heyet, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaret sırasında esnaflarla samimi sohbetler gerçekleştiren heyet, şehre dair talep, öneri ve beklentilerini de dinledi.

Vali Ünlüer, Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, esnafların ilettiği konuları not alarak ilgili birimlerle değerlendirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ziyaret sırasında çarşı çevresinde bulunan vatandaşlarla da bir araya gelen heyet, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek herkesin huzurlu ve bereketli bir Ramazan geçirmesi temennisinde bulundu.