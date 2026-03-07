Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Anne – Çocuk Ramazan Kandili Yapım Atölyesi düzenlenecek. Etkinlik, 10 Mart Salı günü saat 14.00’da Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilecek.

Anneler ve Çocuklar Birlikte Üretecek

Anneler ile 8 – 10 yaş aralığındaki çocukların birlikte katılacağı atölye çalışmasında, Ramazan ayının geleneksel simgelerinden olan kandiller hazırlanacak. Etkinlikte çocuklar hem el becerilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de anneleriyle birlikte üretmenin keyfini yaşayacak. Aynı zamanda Ramazan’ın paylaşma, dayanışma ve birlik ruhu çocuklara uygulamalı etkinliklerle aktarılacak. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar hayal güçlerini kullanarak kendi kandillerini tasarlayacak ve ortaya renkli görüntüler çıkacak.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen anne ve çocuklar için başvurular çevrimiçi olarak alınıyor. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki internet adresinden başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabilir.

-- BAŞVURU FORMU