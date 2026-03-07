Kadın Girişimciler Ürünlerini Tanıtma Fırsatı Buldu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimcilik Eğitim Merkezi (KİGEM) tarafından düzenlenen Özel Satış Etkinliği kapılarını ziyaretçilere açtı. Kadınların üretim yolculuğunu desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlik, kısa sürede ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Protokol Üyeleri de Etkinliğe Katıldı

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in eşi Selma Ünlüer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesinin eşi katıldı.

Etkinlik alanını gezen misafirler, stantları tek tek ziyaret ederek kadın girişimcilerin hazırladığı ürünleri yakından inceledi ve üreticilerle sohbet etti.

El Emeği Ürünler İlgi Gördü

Etkinlikte el işi takılar, dekoratif ürünler, yöresel lezzetler ve hediyelik eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kadın girişimcilerin üretim sürecinde gösterdiği azim ve emeğin dikkat çektiği programda, katılımcılar üreticilerin hikâyelerini de dinleme fırsatı buldu.

Kadınların Ekonomik Gücüne Katkı

Etkinliğe katılan kadın girişimciler de üretim süreçlerini ve hedeflerini paylaşarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kadınların üretim yolculuklarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğin, aynı zamanda kadın girişimcilerin ekonomik hayattaki rolünü güçlendirmesi hedefleniyor.

KİGEM tarafından gerçekleştirilen bu tür organizasyonların, Kahramanmaraş’ta kadın girişimciliğinin gelişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.