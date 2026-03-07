Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini şehrin dört bir yanında yaşatmak amacıyla düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştiren etkinlikler kapsamında Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen özel müzik dinletisi, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şehrin sevilen sanatçılarından Süleyman Güçlü’nün sahne aldığı programda, Türk Halk Müziği’nin en sevilen eserleri Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluştu. Anadolu’nun farklı yörelerine ait türküler, sanatçının güçlü yorumu ve bağlama eşliğinde Ramazan Sokağı’nı dolduran vatandaşlara adeta bir müzik şöleni sundu.

Sazı ve sözüyle sahne alan Süleyman Güçlü, Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan türkülerle dinleyicileri zaman zaman duygulandırırken, zaman zaman da coşkulu anlar yaşattı. Program boyunca vatandaşlar sanatçının seslendirdiği türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek Ramazan akşamının manevi atmosferini müziğin sıcaklığıyla paylaştı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen program, Ramazan akşamına ayrı bir renk katarken, katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine ve sahnedeki performansıyla unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçı Süleyman Güçlü’ye teşekkür etti.