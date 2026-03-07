Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla hayata geçirdiği “İlçemde İftar Var” programı, bu kez Pazarcık’ta vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. İlçede düzenlenen iftar buluşması, Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun şekilde hissedildiği anlamlı bir akşama sahne oldu.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi tarafından son 23 ayda Pazarcık’a kazandırılan yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından ilçede yürütülen altyapı çalışmalarına değinen Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından göreve geldiğimiz günden itibaren geçen 23 aylık süreçte, Pazarcık’ımız için kapsamlı bir yeniden inşa ve ihya programı yürüttük. Büyükşehir Belediyesi olarak Pazarcık’ta özellikle içmesuyu altyapısını güçlü bir şekilde yenileyerek ilçemizi örnek bir hale getirdik. Burada ilçe merkezinde önemli bir memnuniyet sağlamış olduk. Kayıp kaçak oranımızı %50 oranında azalttık Pazarcık’ta. Kanalizasyon ve yağmursuyu işlerimize de devam ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamladığımız altyapı yatırımımızın toplam tutarı 915 Milyon TL. İlçemizin geleceği açısından çok büyük bir rakam” ifadelerini kullandı.

Ulaşımda 250 Milyon TL’yi Aşan Yatırım

Pazarcık’ta gerçekleştirilen üstyapı ve ulaşım yatırımlarına da değinen Başkan Görgel, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Başkan Görgel,

“23 ayda yaptığımız 45 kilometre asfalt, 37 bin metrekare parke ve bazalt çalışması, yaklaşık 40 kilometrelik yeni yol açımı ve inşa ettiğimiz 4 köprünün tutarı da 250 Milyon TL’nin üzerinde. Altyapı çalışmalarından kaynaklı yollarda oluşan bozulmaları da inşallah bu yıl içerisinde gidereceğiz. Vatandaşlarımızın yanındayız diyoruz. 23 ayda Pazarcık’ta 24 Milyon TL’lik sosyal desteği hemşehrilerimize ulaştırdık. Pazarcık’ta bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladığımız işlerin tutarı 1,5 Milyar TL. İnşallah bu yatırımlarımızı daha da artırarak Pazarcık’a hizmetimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.