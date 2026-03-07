Almanya: Bu Savaşın Parçası Olmayacağız

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Alman Yayıncılar Ağı’na (RND) konuşan Klingbeil, Almanya’nın bu çatışmanın bir parçası olmayacağını net bir şekilde ifade etti. Klingbeil, “Bu bizim savaşımız değil. Bu savaşa katılmayacağız.” sözleriyle Berlin’in tutumunu açıkça ortaya koydu.

“Savaş Bir An Önce Bitmeli”

Klingbeil, bölgede tırmanan gerilimin mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğini belirterek diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Savaşın uzamasının yalnızca güvenlik açısından değil, küresel ekonomi açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Klingbeil, tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi.

“Uluslararası Hukuk Açısından Şüpheler Var”

Saldırıların uluslararası hukuk açısından meşru olup olmadığı yönündeki soruya da değinen Klingbeil, bu konunun Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Ancak mevcut durumla ilgili ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Klingbeil, savaşın hukuki meşruiyeti konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.

“Kuralsız Bir Dünya İstemiyoruz”

Klingbeil, dünya siyasetinde güç dengelerinin giderek sertleştiğine dikkat çekerek uluslararası düzenin korunması gerektiğini söyledi.

“Yalnızca güçlü olanın haklı sayıldığı bir dünyada yaşamak istemiyoruz.” diyen Klingbeil, uluslararası hukukun ve diplomatik çözüm yollarının önemine vurgu yaptı.

Bölgede gerilimin artmasıyla birlikte uluslararası toplumdan gelen açıklamalar da dikkatle takip edilirken, Almanya’nın savaşa katılmayacağını net şekilde ifade etmesi küresel siyasette önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.