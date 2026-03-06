Antalya'nın Serik ilçesinde koruyucu aileler ile yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin ve eşi Gülay Şahin'in katılımıyla bir otelde düzenlenen programda, koruyucu aileler ile yetim ve öksüz çocuklar bir araya geldi.

Programda konuşan Şahin, çocuklara sevgi ve güven dolu bir yuva sunan koruyucu ailelere teşekkür ederek, onların toplum için büyük bir sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Şahin, yetim ve öksüz çocukların yalnız olmadığını belirterek, 'Bu çocuklarımız toplumumuzun ortak emanetidir. Onlara sahip çıkan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum.' dedi.

İftar programında, aileler ve çocuklar birlikte vakit geçirdi.