Süper Lig’de Dev Derbi Heyecanı

Trendyol Süper Lig’de haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi, futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak gösterilen mücadele, hem zirve yarışını hem de ligdeki dengeleri doğrudan etkileyebilecek öneme sahip.

İki takım da bu sezon özellikle maçların ilk bölümlerinde etkili oyunlarıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig’de ilk 15 dakikalarda en fazla gol bulan takımlar arasında yer alıyor.

Beşiktaş – Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan dev derbi:

📅 7 Mart Cumartesi

🕗 Saat 20.00

karşılaşmasıyla futbolseverlerle buluşacak.

Mücadele Beşiktaş’ın evi Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Derbi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Beşiktaş – Galatasaray derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.

Zirve Yarışı İçin Kritik Maç

Süper Lig’de geride kalan 24 haftada Galatasaray 58 puanla lider konumda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, derbiyi kazanarak hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak hem çıkışını sürdürmeyi hem de üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Galatasaray

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Beşiktaş’ta İki Eksik

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray ise kritik mücadeleye tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, geniş kadro avantajını derbide kullanmayı planlıyor.

Dolmabahçe’de Beşiktaş Üstünlüğü

2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı’nda oynanan derbilerde Beşiktaş dikkat çeken bir üstünlük kurdu.

İki takım yeni statta oynanan maçlarda:

7 kez Beşiktaş

1 kez Galatasaray

1 kez beraberlik

sonucu aldı.

Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray’ın Yoğun Maç Programı

Galatasaray derbinin ardından Avrupa sahnesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Bu nedenle derbi, hem lig yarışı hem de Avrupa öncesi moral açısından büyük önem taşıyor.