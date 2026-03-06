Fenerbahçe’den Altyapı Hamlesi

Süper Lig’in köklü kulüplerinden Fenerbahçe, altyapı yapılanmasını güçlendirmek için önemli bir adım attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli formayı uzun yıllar giyen eski futbolcu Şenol Çorlu’nun Futbol Akademisi Genel Koordinatörü olarak görevlendirildiği duyuruldu.

İmza Töreni Kulüp Binasında Yapıldı

Yeni görev için düzenlenen imza töreni Fenerbahçe kulüp binasında gerçekleştirildi.

Törene Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ile Futbol Akademisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural da katıldı.

Fenerbahçe’nin Eski Futbolcularından

Şenol Çorlu, 1984 ile 1992 yılları arasında Fenerbahçe forması giyerek kulüp tarihine adını yazdıran isimlerden biri oldu.

Sarı-lacivertli takımda forma giydiği dönemde 2 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Çorlu, taraftarın hafızasında önemli bir yere sahip.

Kulüpte Daha Önce de Görev Aldı

64 yaşındaki deneyimli futbol adamı, Fenerbahçe’de daha önce farklı görevlerde de bulundu.

Çorlu, geçmişte sarı-lacivertli ekipte:

Yardımcı antrenör

Altyapı koordinatörü

olarak görev yaptı.

Hedef: Güçlü Bir Altyapı Sistemi

Fenerbahçe yönetimi, yeni dönemde akademi yapılanmasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Şenol Çorlu’nun tecrübesiyle birlikte altyapıdan daha fazla oyuncunun A takıma kazandırılması planlanıyor.