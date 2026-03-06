Grup Aşaması Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının son maçları aynı saatlerde oynandı. B Grubu’nda gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından puan tablosu netleşti ve çeyrek finale yükselen takımlar kesinleşti.

Bu akşam oynanan mücadelelerde:

Antalyaspor 0-2 Samsunspor

Bodrum FK 0-0 Iğdır FK

Aliağa Futbol 1-3 Gençlerbirliği

Eyüpspor 0-1 Konyaspor

Sonuçların ardından B Grubu’nu Samsunspor 12 puanla lider tamamladı. Aynı puana sahip olan Konyaspor ise ikinci sırada yer aldı. Gençlerbirliği, en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Çeyrek Finale Yükselen Takımlar

Türkiye Kupası’nda çeyrek final biletini alan 8 takım şöyle:

Seri Başı Takımlar

Galatasaray

Beşiktaş

Samsunspor

Konyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar

Trabzonspor

Fenerbahçe

Alanyaspor

Gençlerbirliği

Seri başı takımlar çeyrek final karşılaşmalarını kendi sahasında oynama avantajına sahip olacak.

Dev Eşleşmeler Yolda

Kupada çeyrek final kura çekimi sonrası dev karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Aynı grupta yer alan takımlar çeyrek final turunda birbirleriyle eşleşmeyecek.

Muhtemel eşleşmeler ise şimdiden merak konusu oldu. Özellikle üç büyüklerin olası rakipleri dikkat çekiyor.

Olası Rakipler

Beşiktaş: Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor

Fenerbahçe: Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor

Galatasaray: Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği

Trabzonspor: Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Konyaspor

Çeyrek Final Tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek mücadeleler, kupada yarı finale yükselen takımları belirleyecek.

Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinin açıklanmasıyla birlikte futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Özellikle büyük takımların olası eşleşmeleri şimdiden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.