Cuma Günü Çok Bulutlu Hava Bekleniyor

6 Mart Cuma günü Kahramanmaraş’ta havanın çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre gün içerisinde:

  • En düşük sıcaklık: 5°C

  • En yüksek sıcaklık: 13°C

  • Nem oranı: %37 ile %79 arasında

Rüzgarın ise saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Cumartesi Günü Bulutlar Etkisini Sürdürecek

7 Mart Cumartesi günü de şehir genelinde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre:

  • En düşük sıcaklık: 5°C

  • En yüksek sıcaklık: 12°C

  • Nem oranı: %29 ile %86 arasında

Rüzgar hızının zaman zaman 15 kilometreye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Pazar Günü Hava Açılıyor

8 Mart Pazar günü ise Kahramanmaraş’ta hava kısmen açacak.

Meteoroloji tahminlerine göre gökyüzü az bulutlu olacak. Ancak gece saatlerinde sıcaklık düşüşü dikkat çekiyor.

  • En düşük sıcaklık: 0°C

  • En yüksek sıcaklık: 12°C

  • Nem oranı: %26 ile %72 arasında

Rüzgarın yaklaşık 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kahramanmaraşlılara Hafta Sonu Uyarısı

Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Hafta sonu plan yapan Kahramanmaraşlıların hava durumunu göz önünde bulundurarak hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.