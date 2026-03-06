Duruşma SEGBİS Üzerinden Gerçekleşti

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada maktul Mesut Kazancı’nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar V.D., A.H., Y.Ü., H.D. ve E.N. duruşmaya katılmadı.

“Öldürme Amacım Yoktu”

Mahkemede son sözleri sorulan tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, olayın başından beri aynı ifadeyi verdiğini belirtti.

Olay yerine araç satışı için gittiğini öne süren Irmalı, kavganın bir anda büyüdüğünü söyledi.

Irmalı savunmasında, Mesut Kazancı’nın kendisini darbeden kişilerden biri sandığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Beni o kişilerden biri sandığı için bana vurdu. Ben de kendimi savunmak için karşılık verdim. Kesinlikle öldürme niyetim yoktu. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm.”

Aileden “Adalet İstiyoruz” Tepkisi

Duruşmada söz alan maktulün annesi Gül Kazancı, adalete güvendiğini belirterek oğlunun ölümünün unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kazancı, “Ben adalet istiyorum. Başka Mesutlar ölmesin, başka anneler ağlamasın.” ifadelerini kullandı.

Mesut Kazancı’nın eşi Sena Kazancı da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek adaletin yerini bulmasını istedi.

Baba Ahmet Kazancı ise olayla ilgili yalnızca bir sanığın tutuklu olmasına tepki gösterdi. Olayda yer aldığı iddia edilen diğer sanıkların da tutuklanması gerektiğini savunan Kazancı, oğlunun yaşadığı talihsizliğe dikkat çekti.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı’yı “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan cezalar verildi:

V.D., A.H., Y.Ü. ve E.N. hakkında “haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası

H.D. hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası

Kararın Ardından Adliye Önünde Gerginlik

Mahkemenin açıkladığı karar sonrası maktul yakınları karara tepki gösterdi.

Adliye binası önünde yaşanan gerginlik, güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay Nasıl Yaşanmıştı?

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Mesut Kazancı, bir fabrikanın önünde çalışanlardan su istedi. Bu sırada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında aldığı darbelerle ağır yaralanan Kazancı, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ancak üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.