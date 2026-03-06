Kadın Girişimciler Ürünlerini Tanıtıyor

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Kadın Girişimcilik Merkezi (KİGEM) tarafından düzenlenen Özel Satış Etkinliği başladı.

Merkez bünyesinde üretim yapan kadın girişimcilerin hazırladığı el emeği ürünler, etkinlik kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte yer alan ürünler hem el sanatlarını hem de kadınların üretim gücünü gözler önüne serdi.

Protokol Eşlerinden Destek

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in eşi Selma Ünlüer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesinin eşi katıldı.

Ziyaret sırasında stantları gezen katılımcılar, kadın girişimciler tarafından hazırlanan ürünleri yakından inceleyerek üreticilerle sohbet etti.

Üretim Süreçleri Hakkında Bilgi Verildi

Kadın girişimciler etkinlikte sergilenen ürünlerin hazırlanma süreci hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

El sanatları, hediyelik ürünler ve çeşitli el emeği çalışmaların yer aldığı stantlar, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinlik Yarın da Devam Edecek

Kadın girişimcilerin üretim yolculuğunu desteklemek ve hazırladıkları ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen KİGEM Özel Satış Etkinliği’nin yarın da devam edeceği bildirildi.

Etkinliğin, Kahramanmaraş’ta kadın girişimciliğinin gelişmesine ve kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımına katkı sağlaması hedefleniyor.