Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle buluşturacak yeni bir etkinliğe daha imza atıyor. Ramazan’a özel olarak geleneksel lezzetlerin yaşatılmasına yönelik atölye çalışmaları kapsamında bu kez de “Güllaç Yapım Atölyesi” gerçekleştiriyor.

Gençlerin hem kültürel mirasla tanışmasını hem de sosyal etkinlikler aracılığıyla bir araya gelmesini amaçlayan Pusula Maraş, “Güllaç Yapım Atölyesi” ile katılımcılara keyifli ve öğretici bir deneyim sunacak. Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan güllacın yapım aşamalarının uygulamalı olarak anlatılacağı etkinlik 9 Mart Pazartesi günü saat 13.00’da KAMEK binasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip güllaç tatlısının doğru yapım teknikleri hakkında bilgiler verilecek.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Kontenjanla sınırlı olarak planlanan etkinliğe 15 – 35 yaş aralığındaki gençler katılım sağlayabilecek. Atölye için başvurular çevrimiçi olarak alınmaya başladı. Katılmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/03/06/pusula-maras-gullac-yapim-atolyesi-basvuru-formu internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Atölye ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye 0552 768 90 50 numaralı Whatsapp danışma hattından ulaşılabiliyor.