Okul koridorlarını dolduran yüzlerce öğrenci, öğretmen ve idareci sevilen öğretmenlerini alkışlar ve dualarla uğurladı. Öğrencilerin yoğun ilgisi karşısında duygulanan Kertmen, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muharrem Dilipak, Onikişubat ve Dulkadiroğlu belediyelerinden yetkililer, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler öğretmenlerini omuzlara alarak mehter takımı eşliğinde okul bahçesine kadar uğurladı.

Duygusal bir konuşma yapan Abdullah Kertmen, “Kırk yıl uzun bir süre ama göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Okulumuzu, devletimizi ve milletimizi seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen veda töreni, öğrencilerin alkışlarıyla sona erdi. Yıllarca görev yaptığı okuldan ayrılan Kertmen, yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı izlerle eğitim camiasında unutulmayacak isimler arasında yer aldı.